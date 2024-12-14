Генсек НАТО звинуватив Росію у прямих атаках на країни Альянсу

Від початку великої війни в Україні Москва здійснила близько 150 атак на території країн НАТО.

Російська Федерація вже давно веде не приховану, а відкриту війну проти країн НАТО. Необхідно змінити підхід і перейти до військового мислення, щоб бути готовими до можливих атак.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу перед експертами з безпеки в Брюсселі, повідомляє BILD.

Звіт ОБСЄ свідчить, що від початку війни в Україні агресорка Росія здійснила близько 150 атак на території країн НАТО. Зокрема, йдеться про кібератаки на залізниці, лікарні, системи GPS та водопостачання. Зломи, саботажі та погрози для військових об'єктів.

Зазначається, що Москва приділяє особливу увагу атакам на критичну інфраструктуру. Наприклад, 2024-го великі лікарні в Румунії та аптеки в США виявилися паралізованими через хакерські атаки, а в Європі фіксувалися масові збої GPS-сигналів. Росію також підозрюють у саботажі підводних кабелів у Балтійському морі, що вплинуло на зв'язок та передачу даних.

Також у звіті згадуються випадки фізичного насильства та замаху. У Італії запобігли змову, що передбачає вбивство міністра оборони, а Німеччини та США виявлено плани нападів на керівних компаній, пов'язані з оборонною індустрією.

Як повідомлялося, одна з країн заявила про готовність до можливого нападу РФ. Заяву зробила сусідня до Росії Фінляндія.

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