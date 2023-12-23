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Генсек ООН не впевнений в успіху повторення “зернової угоди”

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Але, на його думку, було б добре, якби у Чорному морі покращилися умови для свободи мореплавства.

Відновлення повноцінного функціонування Чорноморської зернової ініціативи в колишній формі навряд чи матиме сенс.

Про це на пресконференції в Нью-Йорку заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, - пише Укрінформ. 

“Ми підтримуємо контакт з обома сторонами, намагаючись знайти нові форми. Не думаю, що повторення “зернової угоди” матиме сенс”, - зауважив він.

Водночас за словами Гутерреша, “було б дуже цікаво, якби у Чорному морі вдалося створити умови для свободи мореплавства”.

Нагадаємо, після виходу РФ із "зернової угоди" вона неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру. Так, у середу, 8 листопада, Росія обстріляла порт в Одеській області. Під удар потрапило судно під прапором Ліберії, є загиблий.

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