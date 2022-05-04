Генсек ООН під час щорічної доповіді зверне особливу увагу на злочини сексуального насильства в Україні

Генсек ООН під час щорічної доповіді зверне особливу увагу на злочини сексуального насильства в Україні

У Радбезі ООН обговорять виявлені випадки сексуального насильства з боку російських окупантів.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела зустріч з заступницею Генсекретаря ООН - Спеціальною представницею з проблематики сексуального насильства у конфліктах Прамілою Паттен в рамках її візиту до Києва.

Про це пише МЗС України.

Співрозмовниці засудили звірства російських окупаційних сил на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, особливо злочини сексуального насильства, скоєні російськими військовими у Бучі, Ірпіні та інших містах та селах України.

«Керівництво України закликає міжнародну спільноту продовжити активну роботу щодо спільної протидії російській пропаганді та проведення належного розслідування російських злочинів війни», зазначила Еміне Джапарова.

Спецпредставниця повідомила, що виступить перед Радою Безпеки ООН щодо виявлених випадків сексуального насильства з боку російських окупантів, а також поінформувала про підготовку щорічної доповіді Генсека ООН, в якій буде приділена особлива увага злочинам сексуального насильства в Україні.

Еміне Джапарова подякувала Прамілі Паттен за її чітку позицію у підтримці України в боротьбі з російським агресором та її солідарність з народом нашої держави.

«Українські правоохоронні органи розпочали розслідування щодо понад 9 тис. військових злочинів, скоєних з 24 лютого 2022 року військовослужбовцями збройних сил та інших військових формувань Росії на території України. Росія вже забрала життя понад 3800 мирних жителів України та поранила понад 4000. При цьому, були встановлені факти катувань та сексуального насильства», – підкреслила Еміне Джапарова.

Перша заступниця Міністра привітала підписання в рамках візиту рамкового документа про співпрацю з Урядом України із запобігання та реагування на сексуальне насильство під час конфлікту, який зорієнтований на протидію наслідкам військових злочинів російських військ в Україні.

Праміла Паттен наголосила, що не могла залишатися осторонь страждань українського народу і сподівається на плідну та активну співпрацю в рамках домовленостей задля надання ефективної підтримки Україні.

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