Генсек ООН підкреслив важливість реформування міжнародних інституцій

«Сьогоднішні багатосторонні інституції, створені після Другої світової війни, відображають потужність та економічну динаміку того часу, а отже, потребують реформування», - наголосив він.

Про це пише Укрінформ.

У Нью-Йорку невдовзі відбудеться тиждень високого рівня за участю глав держав і урядів у рамках відкриття чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

«Ми зберемося в той час, коли людство стикається з величезними викликами - від погіршення кліматичної ситуації до ескалації конфліктів, глобальної кризи вартості життя, стрімкого зростання нерівності та драматичних технологічних збоїв», - сказав він.

За його словами, геополітичні розбіжності підривають здатність багатосторонніх інституцій (до яких насамперед належить ООН, - ред.), реагувати на виклики.

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«Виникає багатополярний світ, - пояснив він. - Багатополярність може бути фактором рівноваги. Але вона також може призвести до ескалації напруженості, фрагментації та навіть гіршого».

Аби об’єднати багатополярний світ, потрібні сильні, реформовані багатосторонні інституції, засновані на Статуті ООН та міжнародному праві, додав він.

Нагадаємо, у розпорядження видання BILD потрапив секретний лист генсека Гутерреша, який він надіслав ще 28 серпня голові російського МЗС Сергію Лаврову. Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш припустив, що частина обмежень може бути знята в обмін на відновлення зернової угоди. По суті цього і вимагав Кремль, влаштовуючи шантаж з експортом українського зерна.

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