Побувавши у Путіна, генсек ООН прибув до Києва на зустріч із Зеленським

Генсек ООН Антоніу Гуттереш прибув 27 квітня до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським задля переговорів про гуманітарну допомогу.
Гуттереш наголосив, що війна в Україні повинна завершитись якнайшвидше.
Про це генсек ООН написав у Мережі.
"Ми продовжуємо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації цивільних з зон конфлікту. Що швидше закінчиться війна – то краще для України, Росії і світу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Після зустрічі на офіційному сайті ООН повідомили про принципову згоду президента РФ на участь організації разом із Червоним Хрестом в евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі.
Проте вже 27 квітня речник президента РФ Дмитро Пєсков спростував таку домовленість.
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