Побувавши у Путіна, генсек ООН прибув до Києва на зустріч із Зеленським

Побувавши у Путіна, генсек ООН прибув до Києва на зустріч із Зеленським

Генсек ООН Антоніу Гуттереш прибув 27 квітня до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським задля переговорів про гуманітарну допомогу.

Гуттереш наголосив, що війна в Україні повинна завершитись якнайшвидше.

Про це генсек ООН написав у Мережі.

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"Ми продовжуємо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації цивільних з зон конфлікту. Що швидше закінчиться війна – то краще для України, Росії і світу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Після зустрічі на офіційному сайті ООН повідомили про принципову згоду президента РФ на участь організації разом із Червоним Хрестом в евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі.

Проте вже 27 квітня речник президента РФ Дмитро Пєсков спростував таку домовленість.

Ірина Верещук звернулася до ООН із закликом врятувати людей з Маріуполя (жестовою мовою)

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