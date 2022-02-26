Генсек ООН призначив кризового координатора в Україні: хто обійняв цю посаду

Генсек ООН призначив кризового координатора в Україні: хто обійняв цю посаду

Амін Авад обіймав низку керівних посад в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив суданця Аміна Авада на посаду кризового координатора ООН в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення на сайті ООН.

"Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш призначив Аміна Авада з Судану на посаду кризового координатора в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Вказується, що Амін Авад обіймав низку керівних посад в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців, має понад 30 років досвіду роботи в галузі гуманітарних питань, стратегічних дій, планування та розвитку.

Раніше Росія скористалася повноваженням постійного члена РБ ООН та ветувала проєкт резолюції Радбезу щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності.

Раніше Гутерреш заявив, що всі члени організації повинні дотримуватися Принципів Статуту ООН, бо це не "меню а-ля карт".