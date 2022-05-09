Генсек ООН схвально відгукнувся про евакуацію понад 170 осіб з Маріуполя

Група евакуйованих безнапасно прибула 8 травня до Запоріжжя.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш схвально поставився до операції з евакуації більш як 170 цивільних осіб з Маріуполя, зокрема "Азовсталі".
Про це йдеться в заяві генсека, - пише Укрінформ.
«Я вітаю прибуття нової групи з більш як 170 цивільних осіб, які були евакуйовані з металургійного заводу «Азовсталь» та інших районів Маріуполя в рамках операції з безпечного вивезення людей, успішно проведеної Організацією Об'єднаних Націй та Міжнародним комітетом Червоного Хреста», - зауважив Гутерреш.
Група евакуйованих безнапасно прибула 8 травня до Запоріжжя.
«Мої думки з ними та з усіма людьми в Україні, які страждають від цієї війни», - додав він.
За його словами, загалом за участю ООН з "Азовсталі" та інших районів Маріуполя евакуйовано понад 600 осіб.
Варто зазначити, захисники Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиний спосіб, який буде гарантувати життя – стояти і боротися.
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