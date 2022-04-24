Генсек ООН вирушить до Анкари на зустріч з Ердоганом, а потім відправиться до Путіна і Зеленського

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наступного тижня зустрінеться з лідерами Туреччини, України та РФ.
Генсек ООН наступного тижня прямує до турецької столиці Анкари, після чого поїде до Москви і України.
Про це повідомляє Reuters.
У понеділок, 25 квітня, Гутерріш відвідає Анкару, де його прийме президент Реджеп Ердоган.
Потім генсек ООН має візит до Москви, де зустрінеться з президентом Володимиром Путіним, а також проведе робочу зустріч і обід з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
В Україні Гутерріш зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Нагадаємо, раніше Росія відповіла відмовою на пропозицію генсека ООН про запровадження в Україні "великоднього перемир'я".