Генсек ООН вирушить до Анкари на зустріч з Ердоганом, а потім відправиться до Путіна і Зеленського

Генсек ООН вирушить до Анкари на зустріч з Ердоганом, а потім відправиться до Путіна і Зеленського

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наступного тижня зустрінеться з лідерами Туреччини, України та РФ.

Генсек ООН наступного тижня прямує до турецької столиці Анкари, після чого поїде до Москви і України.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 25 квітня, Гутерріш відвідає Анкару, де його прийме президент Реджеп Ердоган.

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Потім генсек ООН має візит до Москви, де зустрінеться з президентом Володимиром Путіним, а також проведе робочу зустріч і обід з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

В Україні Гутерріш зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, раніше Росія відповіла відмовою на пропозицію генсека ООН про запровадження в Україні "великоднього перемир'я".

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