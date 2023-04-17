Генсек ООН закликав притягнути до відповідальності осіб, винних у смерті його колег у Судані

Зіткнення, що тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі 3 працівників ООН.

Вони загинули під час виконання своєї роботи.

Про це у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

На його думку, винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності.

Appalling.



The ongoing clashes in Sudan have resulted in the deaths & injuries of civilians, including 3 of our @WFP colleagues killed while carrying out their work.



Those responsible should be brought to justice without delay.



Humanitarian workers are #NotATarget. — António Guterres (@antonioguterres) April 16, 2023

Нагадаємо, що раніше у Судані 4-річні військові заколоти переросли у справжню війну.

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, в Судані сталася третя спроба державного перевороту за останні чотири роки. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в африканській країні.

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