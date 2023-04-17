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Генсек ООН закликав притягнути до відповідальності осіб, винних у смерті його колег у Судані

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Генсек ООН закликав притягнути до відповідальності осіб, винних у смерті його колег у Судані

Фото: Getty Images

Зіткнення, що тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі 3 працівників ООН.

Вони загинули під час виконання своєї роботи.

Про це у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. 

На його думку, винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності. 

Нагадаємо, що раніше у Судані 4-річні військові заколоти переросли у справжню війну

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, в Судані сталася третя спроба державного перевороту за останні чотири роки. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в африканській країні.

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Дата публікації
Перегляди
94
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