Генсек ООН засудив напад на цивільне населення у Вінниці

Про це йдеться в заяві, поширеній пресслужбою генсека ООН, пише Укрінформ.

"Генеральний секретар засуджує будь-які напади на цивільне населення або цивільну інфраструктуру і вкотре закликає до притягнення до відповідальності за такі дії", - йдеться в заяві.

Заступник прессекретаря ООН Фархан Гак зауважив бойові дії зруйнували важливі об'єкти інфраструктури України, залишивши мільйони людей без доступу до медичних послуг, води, електроенергії та газу.

Майже 800 населених пунктів відрізані від електроенергії, і понад 230 тисяч домогосподарств і підприємств не мають газопостачання. Найбільше постраждала Донецька область.

Нагадаємо, 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" вдарили по центру Вінниці. Внаслідок атаки загинули 22 людей, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці ударів триває рятувальна операція.

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