Генсек ООН засудив ракетний обстріл Росії по Україні: заява

Гутерреш заявив про загибель та поранення великої кількості цивільних.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш «найрішучішим чином» засудив широкомасштабні нічні атаки Російської Федерації на українські міста, цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив речник Генсека Стефан Дюжаррік, - пише Укрінформ.

«Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

Генсек також звернув увагу на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб.

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Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

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