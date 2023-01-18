Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Генсек ООН зробив прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
4445
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Генсек ООН зробив прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні

Фото: president.gov.ua

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш наразі не бачить умов для закінчення війни в Україні. Він переконаний, що бойові дії закінчиться, але не "в найближчому майбутньому".

Про це Гутерріш сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє The Guardian.

Генсек ООН заявив, що в найближчому майбутньому він, на жаль, не бачить кінця війні в Україні. За його словами, немає й умов для серйозних мирних переговорів між двома країнами.

"Ця війна закінчиться. Все закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що зараз можуть бути мирні переговори між двома сторонами", - сказав Гутерріш.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заговорив про нові причини розв'язання повномасштабної війни проти України. Очільник Кремля знову цинічно заговорив "про захист людей", які щодня гинуть від рук росіян.

Читайте також:

Зеленський планує виступ в ООН в річницю повномасштабного вторгнення

Зеленський планує виступ в ООН в річницю повномасштабного вторгнення

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4445
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація