Генсек ООН зробив прогноз щодо термінів закінчення війни в Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерріш наразі не бачить умов для закінчення війни в Україні. Він переконаний, що бойові дії закінчиться, але не "в найближчому майбутньому".

Про це Гутерріш сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє The Guardian.

Генсек ООН заявив, що в найближчому майбутньому він, на жаль, не бачить кінця війні в Україні. За його словами, немає й умов для серйозних мирних переговорів між двома країнами.

"Ця війна закінчиться. Все закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни в найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що зараз можуть бути мирні переговори між двома сторонами", - сказав Гутерріш.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заговорив про нові причини розв'язання повномасштабної війни проти України. Очільник Кремля знову цинічно заговорив "про захист людей", які щодня гинуть від рук росіян.

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