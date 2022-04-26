Генсек ООН зустрівся з Лавровим і закликав негайно припинити війну

Генсек ООН зустрівся з Лавровим і закликав негайно припинити війну

Генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся 26 квітня у Москві з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим та закликав державу якнайшвидше припинити війну в Україні.

Гутерреш наголосив – всі ознаки свідчать про те, що розв’язана Росією війна в Україні є саме війною, а не вигаданою "спецоперацією".

Про це пише Еuronews.

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"Ми вкрай зацікавлені в тому, щоб знайти шляхи для ефективного діалогу, якнайшвидше створити умови для припинення вогню, створити умови для мирного вирішення", – розповів генсек ООН.

Він наголосив, що слід зробити все, щоб "мінімізувати страждання людей".

Гутерреш також заявив, що міжнародна спільнота не погоджується з тим, як називає своє вторгнення до України Росія.

"На думку Російської Федерації, те, що відбувається, є спеціальною військовою операцією із заявленими цілями. На думку ООН, відповідно до резолюцій, ухвалених Генеральною Асамблеєю, вторгнення Росії до України є порушенням її територіальної цілісності та порушенням статуту ООН", – заявив генсек ООН.

Нагадаємо, після зустрічі з Лавровим у Гутерреша запланована зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а після цього генсек ООН вирушить на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

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