"Геронтократичний маразм": Безсмертний пояснив, навіщо Путін їде на саміт G20

Політик вважає, що Путін їде на саміт G20 насамперед для того, аби показати власну "значущість" всередині Росії.

Путін планує відвідати саміт "Великої двадцятки" на Балі виключно для того, щоб показати це як "перемогу" росіянам. Йому плювати на думку світових лідерів, тому очікувати якихось змін у війні після саміту не варто.

Про це заявив, дипломат і колишній віцепрем'єр, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний в інтерв’ю ТСН.ua.

На його думку, в Росії працюють геронтократичні (Геронтократія – "влада старців") закони влади.

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"Там працює геронтократичний маразм, який не можна і не потрібно розуміти з точки зору здорового глузду. Бо сама війна – це наслідок цього геронтократичного маразму психічнохворої людини, параноїка", – зазначає Безсмертний.

Політик вважає, що Путін їде на саміт G20 насамперед для того, аби показати власну "значущість" всередині Росії.

"І він буде пнутися, щоб показати, що він зустрічається з міжнародними лідерами. Цивілізованою мовою, на зустріч з ним будуть запізнюватися на пів години, але він все одно поїде. Тому що в Росії (про ці приниження. – Ред.) знати не будуть. Там будуть говорити про "досягнення". Адже існують такі країни як Іран, Китай, частково Індія, то російському "піплу" буде легко показувати "перемогу". Тому що в Росії ще не одне покоління думатиме, що перемагають ті, "з ким великі народи Індії та Китаю". Тому керуватися здоровим глуздом і думати, що його може щось зупинити – помилково", – підсумував Роман Безсмертний.