"Герой Заходу": провідний австрійський журнал вийшов з фото Зеленського на обкладинці

"Герой Заходу": провідний австрійський журнал вийшов з фото Зеленського на обкладинці

Фото президента України Володимира Зеленського з'явилося на обкладинці у синьо-жовтому обрамленні.

Популярний австрійський журнал Profil вийшов зі світлиною на обкладинці президента України Володимира Зеленського. При цьому друковане ЗМІ назвало його "Героєм заходу".

Про це повідомляє Укрінформ.

Фото глави української держави з'явилося на обкладинці у синьо-жовтому обрамленні та супроводжується підписом німецькою мовою, що свідчить: "Герой Заходу. Володимир Зеленський".

Зауважимо, що війна РФ проти України від її початку 24 лютого залишається провідною темою в австрійських медіа.

Нагадаємо, що раніше польський тижневик Newsweek вийшов із фотографією президента України Зеленського та підписом “Лідер вільного світу” на обкладинці.

Також Авторитетний американський журнал Time уперше в історії вийшов з україномовною обкладинкою, оформленою у синьо-жовтих кольорах написом "Життя переможе смерть, а світ - темряву”.

Додамо, що на початку лютого журнал Time вже присвячував обкладинку Україні, а коли Путін напав на Україну — на обкладинці тижневика його зобразили з вусами Гітлера.

Читайте також: