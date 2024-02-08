Гейлі обіцяє продовжувати змагання за президентське крісло в США після поразки від Невади

Представники президентської кампанії Ніккі Гейлі відмахнулися від її жахливої поразки на праймериз у Неваді та заявили, що колишній посол в ООН продовжуватиме свій довготривалий виклик колишньому президенту США Дональду Трампу.

Про це пише Reuters.

У вівторок Гейлі легко програла праймеріз від республіканців у Неваді, хоча вона була єдиним кандидатом у списку для голосування. Вона отримала лише 31% на виборах, значно відстаючи від 63% бюлетенів, поданих за «жодного з цих кандидатів», згідно з виборчими чиновниками Невади.

Жоден делегат не був поставлений на праймериз, тому поразка Гейлі була більше символічною, ніж значущою. Трамп, схоже, готовий захопити всіх 26 делегатів від штату Невада, коли штат проведе окреме засідання партії в четвер, що ще більше зменшить довгострокові перспективи Хейлі як кандидата.

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Згідно з інсайдерами партії в Неваді, кампанія Трампа не докладала жодних зусиль, щоб змусити людей голосувати на первинних виборах. Трамп на мітингу 27 січня в Лас-Вегасі сказав натовпу не з'являтися на це, а натомість зосередитися на кокусах.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляють, що 45 президент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, аби знову стати очільником Білого дому. Там пишуть, що Трамп вже справляє глибоко шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Так, за його дорученням республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

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