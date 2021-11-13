Гібридна атака: НАТО засудило міграцію, штучно створену Білоруссю і спрямовану проти Польщі, Литви та Латвії

Гібридна атака: НАТО засудило міграцію, штучно створену Білоруссю і спрямовану проти Польщі, Литви та Латвії

Ці жорстокі дії Білорусі піддають ризику життя й без того вразливих людей.

Північноатлантичний Альянс засудив гібридну атаку з боку Білорусі проти Польщі, Литви та Латвії.

Про це йдеться у заяві НАТО, - пише Укрінформ.

"Північноатлантична Рада рішуче засуджує тяглу інструменталізацію незаконної міграції, штучно створеної Білоруссю в рамках її гібридних дій, спрямованих проти Польщі, Литви та Латвії з метою досягнення політичних цілей", - говориться у документі.

У заяві йдеться про те, що такі жорстокі дії піддають ризику життя й без того вразливих людей. НАТО висловило солідарність з Польщею, Литвою і Латвією, а також з іншими країнами, що уражені цією ситуацією. Союзники по НАТО підтримали заходи на основі фундаментальних цінностей та чинного міжнародного права, що здійснюються країнами-членами індивідуально й колективно у відповідь на цю ситуацію, що потребує тісної координації з ключовими міжнародними партнерами.

"Ми зберігатимемо пильність щодо ризику подальшої ескалації та провокацій Білорусі на її кордоні з Польщею, Литвою і Латвією, і будемо продовжувати моніторинг його впливу на безпеку Альянсу. Союзники по НАТО закликають Білорусь зупинити ці дії, поважати права людини та фундаментальні свободи, та дотримуватися міжнародного права", - наголошується в заяві Північноатлантичної Ради.

Нагадаємо, на кордоні Білорусі з європейськими державами накопичуються мігранти. Напередодні білоруські прикордонники оприлюднили відео де роздають курдам пляшки з водою. Українська розвідка нарахувала, що у Білорусі перебувають до 15 тисяч мігрантів з інших країн, яких хочуть перенаправити до країн Євросоюзу.

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