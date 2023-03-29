"Гібридна війна Заходу проти РФ" триватиме довго: Пєсков закликав єднатись навколо Путіна

Речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков заявив, мовляв, "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго. Ба більше - він закликав єднатися навколо кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, оця гібридна війна, яка розв'язана по відношенню до нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента", - сказав представник диктатора.

Втім, Пєсков ухилився від відповіді на запитання, коли завершиться війна Росії проти України.

"Ці оцінки мають давати спеціалісти – міністерство оборони", - сказав речник Путіна.

Нагадаємо, видання Guardian з посиланням на двох кремлівських чиновників повідомило, що Дмитро Пєсков на таємній вечірці в Москві наприкінці грудня 2022-го заявив кремлівській еліті про те, що війна проти України триватиме довго. Це влаштувало не всіх присутніх.

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