"Гідні бути не за лаштунками, а за одним столом": Зеленський розповів про перспективи України в НАТО

Зеленський розповів, що Україна гідна членства в Альянсі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає Україну гідною, аби стати членом НАТО і бути в рівних умовах з іншими країнами і перебувати "за одним столом переговорів, а не де-небудь за лаштунками".

Про це глава держави заявив під час форуму "Україна 30".

"Це не просто меседж США Росії, щоб отримати цей меседж ми всі дуже багато працювали. Ми гідні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну не десь за лаштунками, а за одним столом", - висловився президент.

За його словами, Україна наразі обрала політику "бажаного гостя", тобто досягти того, щоб представників країни запрошували, а не вони просилися. Крім того, він додав, що деяким країнам не подобається така позиція України, проте Зеленський вважає її правильною.

"Нас потрібно запрошувати, а не ми повинні проститися. Я вважаю, що ту політику, яку ми обрали на сьогодні, політику бажаного гостя, а не просто бігати, кричати, вивішувати плакати, комунікувати зі ЗМІ що "будь ласка, дайте мені сфотографуватися з президентом США", я вважаю, що у нас інша політика, вона правильна. Не всім лідерам подобається така пряма позиція, комусь це не подобається", - сказав Зеленський.

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Також український лідер подякував президентам і політикам різних країн, які підтримували Україну, зокрема і в реалізації реформ, які наближують країну до членства в НАТО. Особливо відзначив президента США Джо Байдена і прем'єра Британії Бориса Джонсона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головною перепоною для надання Україні ПДЧ в НАТО є небажання деяких країн надсилати відповідний сигнал Російській Федерації.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій членства в НАТО для України.

Своєю чергою, у НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України.

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