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"Гинуть люди у десятках міст": Дуда переговорив із Зеленським і закликав світ допомогти Україні

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"Гинуть люди у десятках міст": Дуда переговорив із Зеленським і закликав світ допомогти Україні

prezydent.pl

Президент Польщі наголосив, що українця боряться і не втрачають духу, тому дуже важливо підтримати їх.

Президент Анджей Дуда щодня контактує з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує пресслужба польського глави держави.

Близько півночі Дуда повідомив, що знову говорив з Зеленський. Очевидно, це сталося вже після удару по Житомиру з Білорусі.

"Ситуація дуже складна. Гинуть люди, звичайні мирні жителі Харкова, Києва, Житомира та десятках, сотнях міст і містечок. Але ті, хто живе, боряться і не втрачають духу! Хто може, прошу допомогти! Кожен жест має значення. Ми діємо", — зазначив Дуда.

Раніше прем'єр Польщі закликав ЄС відмовитись від закупівель російського вугілля.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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