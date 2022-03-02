"Гинуть люди у десятках міст": Дуда переговорив із Зеленським і закликав світ допомогти Україні

"Гинуть люди у десятках міст": Дуда переговорив із Зеленським і закликав світ допомогти Україні

Президент Польщі наголосив, що українця боряться і не втрачають духу, тому дуже важливо підтримати їх.

Президент Анджей Дуда щодня контактує з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує пресслужба польського глави держави.

Близько півночі Дуда повідомив, що знову говорив з Зеленський. Очевидно, це сталося вже після удару по Житомиру з Білорусі.

"Ситуація дуже складна. Гинуть люди, звичайні мирні жителі Харкова, Києва, Житомира та десятках, сотнях міст і містечок. Але ті, хто живе, боряться і не втрачають духу! Хто може, прошу допомогти! Кожен жест має значення. Ми діємо", — зазначив Дуда.

Раніше прем'єр Польщі закликав ЄС відмовитись від закупівель російського вугілля.