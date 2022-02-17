"Гірше за все жити в невизначеності": Зеленський пояснив, навіщо хоче зустрітися з Путіним

"Гірше за все жити в невизначеності": Зеленський пояснив, навіщо хоче зустрітися з Путіним

Водночас, Зеленський допустив, що вони з Путіним можуть не знайти спільної мови.

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що зустріч з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією.

Про це заявив президент в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами президента України, сам факт його зустрічі з Путіним - "це сигнал про те, чого сторони хочуть" і чи зможуть продовжувати надалі діалог задля припинення війни на Донбасі.

"Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть. Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули одне одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову. Президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "У найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не за нас, за інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі". Це для України теж хороший результат, тому що гірше за все жити в невизначеності", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив готовність провести зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним. Український лідер готовий до переговорів у "будь-якому форматі". Натомість речник Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи ініціативу президента України заявив, що мовляв, українського сторона "ніколи не говорила навіщо саме" така зустріч потрібна.

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