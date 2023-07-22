Глава МЗС Британії відклав заплановану поїздку до Китаю: ЗМІ назвали причину

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі відклав поїздку до Китаю, яка була запланована цього місяця. Перенесення візиту пов'язане із таємничим зникненням високопоставленого китайського дипломата.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

До слова, Міністерство закордонних справ Великої Британії відмовилося від коментарів.

Зазначається, що Цінь Гана не помічали у публічному просторі майже місяць. Останній раз його бачили на публіці 25 червня під час зустрічі з офіційними представниками агресорки РФ, Шрі-Ланки та В'єтнаму.

"Ситуація Циня була головною причиною того, що міністр закордонних справ відклав свою поїздку", - пише видання.

Слід зауважити, що на нещодавніх дипломатичних зустрічах Ціня замінював колишній міністр закордонних справ Ван І.

За даними джерел Bloomberg , таке "зникнення" китайського чиновника позначилося на геополітиці, а також сприяла затримці очікуваного візиту Клеверлі до Пекіна наприкінці липня. Зазначається, що зараз дві країни розглядають альтернативні дати.

"Затримка поїздки Клеверлі показує, як дипломатичні зв'язки Китаю можуть постраждати від того, що довше крутяться питання навколо Ціня, який минулого року перескочив з крісла посла в США у крісло міністра закордонних справ", - повідомляє видання.

Нагадаємо, очільник MI6 Річард Мур заявив, про "абсолютну причетність" Китаю до війни РФ. За його словами, причетність Пекіна проявляється в дипломатичній підтримці Кремля, а також перекладанні провини за початок війни на НАТО.

Крім того, у Франції зробили заяву про військову підтримку Китаєм Росії. Зокрема, йдеться про постачання військового обладнання.

Читайте також: