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Глава МЗС Естонії висловився про те, де хотів би побачити диктатора Путіна: "В пеклі"

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Глава МЗС Естонії висловився про те, де хотів би побачити диктатора Путіна: "В пеклі"

Фото: Associated Press

Рейнсалу вважає, що місец "фюрера" навіть не у в'язниці.

Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що хотів би бачити президента-диктатора Росії Володимира Путіна за всі скоєні злочини не у в'язниці, а в пеклі.

Так він відповів на запитання Deutsche Welle щодо майбутнього кремлівськог "фюрера".

"Хотіли б ви побачити Путіна у в'язниці?", - запитала журналістка німецького видання.

"У пеклі", - відповів Рейнсалу після кількасекундної паузи. 

У розмові з "DW" очільник естонського МЗС висловив думку про те, що Німеччині та країнам Заходу варто наростити зусилля щодо постачання до України військових засобів та запровадити жорсткіші санкції проти агресорки РФ.

"Війна Росії - це геноцид в Україні, Путін не робить з цього секрету. Європа не зможе почуватися в безпеці, поки при владі путінський режим", - сказав Рейнсалу.

Підтримка Естонії

Парламент Естонії 18 жовня визнав керівний режим в Російській Федерації терористичним. Пані посол України Мар'яна Беца назвала рішення Рійгікогу "історичним днем".

Естонія спільно з Литвою та Латвією закликала ЄС та міжнародні спільноти допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для Росії. Країни Балтії зазначають: покараними повинні бути ті, хто підбурював до війни, посередники та натхненники агресії. 

Крім того, Таллінн допомагає Україні і у військовій сфері. Всережині жовтня країна схвалила новий пакет допомоги. Так, ЗСУ отримають зимову форму, спорядження та амуніцію.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
69
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