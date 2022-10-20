Глава МЗС Естонії висловився про те, де хотів би побачити диктатора Путіна: "В пеклі"

Рейнсалу вважає, що місец "фюрера" навіть не у в'язниці.

Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що хотів би бачити президента-диктатора Росії Володимира Путіна за всі скоєні злочини не у в'язниці, а в пеклі.

Так він відповів на запитання Deutsche Welle щодо майбутнього кремлівськог "фюрера".

"Хотіли б ви побачити Путіна у в'язниці?", - запитала журналістка німецького видання.

"У пеклі", - відповів Рейнсалу після кількасекундної паузи.

"Would you like to see Vladimir Putin go to jail?"



Estonian Foreign Minister Urmas Reinsalu didn't hold back with his answer in an interview with DW. pic.twitter.com/C3Bm8miXmM — DW Politics (@dw_politics) October 19, 2022

У розмові з "DW" очільник естонського МЗС висловив думку про те, що Німеччині та країнам Заходу варто наростити зусилля щодо постачання до України військових засобів та запровадити жорсткіші санкції проти агресорки РФ.

"Війна Росії - це геноцид в Україні, Путін не робить з цього секрету. Європа не зможе почуватися в безпеці, поки при владі путінський режим", - сказав Рейнсалу.

Підтримка Естонії

Парламент Естонії 18 жовня визнав керівний режим в Російській Федерації терористичним. Пані посол України Мар'яна Беца назвала рішення Рійгікогу "історичним днем".

Естонія спільно з Литвою та Латвією закликала ЄС та міжнародні спільноти допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для Росії. Країни Балтії зазначають: покараними повинні бути ті, хто підбурював до війни, посередники та натхненники агресії.

Крім того, Таллінн допомагає Україні і у військовій сфері. Всережині жовтня країна схвалила новий пакет допомоги. Так, ЗСУ отримають зимову форму, спорядження та амуніцію.

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