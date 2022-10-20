Глава МЗС Естонії висловився про те, де хотів би побачити диктатора Путіна: "В пеклі"

Рейнсалу вважає, що місец "фюрера" навіть не у в'язниці.
Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що хотів би бачити президента-диктатора Росії Володимира Путіна за всі скоєні злочини не у в'язниці, а в пеклі.
Так він відповів на запитання Deutsche Welle щодо майбутнього кремлівськог "фюрера".
"Хотіли б ви побачити Путіна у в'язниці?", - запитала журналістка німецького видання.
"У пеклі", - відповів Рейнсалу після кількасекундної паузи.
"Would you like to see Vladimir Putin go to jail?"— DW Politics (@dw_politics) October 19, 2022
Estonian Foreign Minister Urmas Reinsalu didn't hold back with his answer in an interview with DW. pic.twitter.com/C3Bm8miXmM
У розмові з "DW" очільник естонського МЗС висловив думку про те, що Німеччині та країнам Заходу варто наростити зусилля щодо постачання до України військових засобів та запровадити жорсткіші санкції проти агресорки РФ.
"Війна Росії - це геноцид в Україні, Путін не робить з цього секрету. Європа не зможе почуватися в безпеці, поки при владі путінський режим", - сказав Рейнсалу.
Підтримка Естонії
Парламент Естонії 18 жовня визнав керівний режим в Російській Федерації терористичним. Пані посол України Мар'яна Беца назвала рішення Рійгікогу "історичним днем".
Естонія спільно з Литвою та Латвією закликала ЄС та міжнародні спільноти допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для Росії. Країни Балтії зазначають: покараними повинні бути ті, хто підбурював до війни, посередники та натхненники агресії.
Крім того, Таллінн допомагає Україні і у військовій сфері. Всережині жовтня країна схвалила новий пакет допомоги. Так, ЗСУ отримають зимову форму, спорядження та амуніцію.
Читайте також:
- Друг Путіна Орбан пожалівся на високі ціни та заявив, що переконуватиме ЄС переглянути санкції щодо Росії
- Кулеба про співпрацю Анкарою: "З розумінням ставимося до зовнішньої політики Туреччини"
- Дуда заявив, що потрібно зупинити російський імперіалізм: "Заради безпеки Європи та світу"