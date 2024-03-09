Очільник МЗС Франції: Україна не просить нас відправляти війська, але ми нічого не виключаємо найближчим часом

Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного відправлення західних військ до України. Хоча сама Україна офіційно не просить союзників про це.

У п'ятницю міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне відвідав Литву, де зустрівся зі своїми балтійськими і українськими колегами, щоб підтримати ідею про те, що іноземні війська можуть допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

Про це пише Politico.

"Не Росія вказуватиме нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Не Росія має вирішувати, як нам діяти, і не вона має встановлювати червоні лінії. Тому ми маємо вирішувати це між собою", - заявив Сежурне на зустрічі, в якій взяв участь і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сежурне неодноразово згадував про операції з розмінування як про можливість, яка "може означати наявність певного персоналу (в Україні - ред.), [але] не для ведення бойових дій".

"Україна не просить нас надсилати війська. Зараз Україна просить нас надати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці", - сказав французький міністр.

Своєю чергою, пише Politico, міністри країн Балтії підтримали Францію і її "нестандартне мислення".

Які країни можуть відправити свої війська до України

Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон підняв питання про можливість відправки західних солдатів до України. Одразу після цього більшість європейських країн, зокрема Німеччина, Чехія і Польща, заявили, що не мають таких планів. Однак три балтійські країни - найбільш вразливі до будь-якого російського нападу, якщо Москва досягне успіху у війні проти України, - більш відкриті до цієї ідеї.

Останнім часом і Варшава почала змінювати свою позицію щодо цього.

"Присутність сил НАТО в Україні не є неймовірною", - заявив у п'ятницю в Польщі міністр закордонних справ Радослав Сікорський, додавши, що він цінує ініціативу Макрона, "тому що йдеться про те, щоб [президент Росії Володимир] Путін боявся, а не ми боялися Путіна".

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Сежурне висловив занепокоєння з приводу того, що Москва націлилася на країни Балтії, які колись були частиною Радянської імперії, а зараз є членами ЄС і НАТО.

Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс підтримав французького колегу в цьому контексті.

"Не може бути жодних "але". Ми повинні малювати червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодна форма підтримки України не може бути виключена. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де вона цього найбільше потребує", - сказав він.

Нагадаємо, 26 лютого під час зустрічі в Парижі після завершення конференції з підтримки України президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що в майбутньому введення західних військ до України – цілком реальний сценарій.

Згодом Еммануель Макрон приголомшив новою заявою про підтримку України. Зокрема, він пояснив лідерам партій, що підтримка України з боку Франції "не має кордонів".

Після цього він на зустрічі з парламентськими партіями висловив думку, що відправлення військових до України ймовірне у разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

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