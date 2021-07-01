Глава МЗС Франції зателефонував Кулебі: обговорили COVID-сертифікати і можливість діалогу з РФ

Глава МЗС Франції зателефонував Кулебі: обговорили COVID-сертифікати і можливість діалогу з РФ

Глави МЗС обговорили також перспективи роботи Нормандського формату.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Переговори відбулися за ініціативи французької сторони.

Про це інформує пресслужба українського МЗС.

Міністри обговорили розвиток економічної співпраці. Зокрема, вони привітали укладення чотирьох міжурядових угод на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Сторони відзначили нещодавній візит делегації Асоціації французьких підприємств MEDEF до України, участь в якому взяли топ-керівники низки французьких компаній.

Глави МЗС обговорили перспективи роботи Нормандського формату.

Жан-Ів Ле Дріан пояснив Кулебі, чому Німеччина та Франція хотіли запросити на саміт ЄС Володимира Путіна. За словами французького міністра, Париж виступає за "вимогливий діалог по відношенню до Москви".

Своєю чергою Кулеба нагадав, що ЄС призупинив проведення самітів з Росією у 2014 році внаслідок агресії РФ. Він переконаний, що Москва не зробила жодних кроків для врегулювання конфлікту. Тому відновлювати такий формат діалогу немає жодних підстав.

Окремо сторони обговорили питання визнання Францією українських свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Глави МЗС домовилися, що невдовзі відбудуться відповідні українсько-французькі консультації.

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