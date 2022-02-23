Очільниця МЗС Німеччини: Росія своїми діями самоізолюється - Reuters

Росія грубо порушила норми міжнародного права.

Своїми діями в Україні Москва ізолюється, оскільки міжнародне співтовариство не визнає порушення Росією міжнародного права.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Reuters.

"Дії, які зараз відбуваються, можуть відповідати стратегії в короткостроковій перспективі, але це не середньострокова або довгострокова стратегія, щоб повністю ізолювати себе в усьому світі", - сказала Бербок на пресконференції в Берліні.

Вона наголосила, що необхідно швидко узгодити пакет санкцій проти Росії з партнерами Німеччини, аби показати, що дії Росії неприйнятні. Однак Бербок зазначила, що Захід має залишати відкритим вікно для переговорів з Росією.

"Навіть у найважчій кризі ми завжди повинні тримати вікно для переговорів відкритим. Ми хочемо запобігти війні разом", - сказала міністерка.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

США та країни ЄС одразу заявили про санкції проти РФ. Пізніше до них доєдналися Австралія, Японія та Канада.

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