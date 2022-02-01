Глава МЗС Польщі, який віднедавна головує в ОБСЄ, після поїздки до США відвідає Україну: подробиці

Рау приїде до України після того, як відвідає США.
Міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєв Рау наступного тижня приїде до України. У межах візиту він поїде на Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Польщі Лукаша Ясіну.
Зазначається, що Збігнєв Рау в межах візиту зустрінеться з головою МЗС України Дмитром Кулебою, а потім відвідає місце дислокації місії ОБСЄ на Донбасі. Перебуватиме він в Україні від 9 до 11 лютого.
"Також цей візит буде пов'язаний з головуванням В ОБСЄ", - сказав Ясіна.
Як уточнюється на сайті МЗС Польщі, перед візитом Збігнєв Рау на запрошення держсекретаря США Ентоні Блінкена відвідає Вашингтон. На порядку денному зустрічі з представниками американської адміністрації, зокрема з держсекретарем Ентоні Блінкеном, а також з членами Конгресу США.
Перебуваючи у Вашингтоні, міністр Рау обговорить актуальні питання євроатлантичної безпеки, зокрема кризу, спричинену агресивною політикою та діями Російської Федерації та Білорусі, а також співпрацю трансатлантичної спільноти у реагуванні на них. Переговори також будуть зосереджені на таких питаннях енергетичної безпеки, як "Північний потік-2" та співпраці зі США в межах Ініціативи трьох морів.
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