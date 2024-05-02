"Глави держав з усіх континентів": Зеленський розповів деталі про саміт миру

На першому саміті миру йтиметься про реальні дії щодо захисту правил Статуту ООН, які захищають усі країни від нападу та насильства.

Ініційований Україною Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці. До участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Мережі 2 травня.

Зеленський вказав, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, перший саміт миру відбудеться 15-16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. До участі запрошені та очікуються лідери держав та урядів з усіх континентів.

Також читайте У Зеленського відповіли, як РФ намагатиметься зірвати саміт у Швейцарії

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", – йдеться в заяві українського президента.

Він також висловив упевненість, що "кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни і про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі.

Читайте провідні новини дня:

"Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок – захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, як повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, Росію не запрошено на саміт миру, адже сідати за нею стіл переговорів немає сенсу. Від РФ неможливо буде домогтися сумлінних дій.

Читайте також: