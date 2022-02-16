Глави МЗС G7 цього тижня зустрінуться у Мюнхені обговорити ситуацію на кордоні України - Reuters

Глави МЗС G7 цього тижня зустрінуться у Мюнхені обговорити ситуацію на кордоні України - Reuters

Мюнхенська конференція безпеки відбудеться 18-20 лютого.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Німеччина, Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія і Японія) цього тижня зустрінуться у Мюнхені з приводу ситуації на кордоні України та загрози нападу РФ.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника МЗС Німеччини.

Зазначається, що зустріч відбудеться у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. Головуватиме на зустрічі глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.



Нагадаємо, Мюнхенська конференція безпеки відбудеться 18-20 лютого. Офіційні представники Російської Федерації не будуть учасниками Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомила на брифінгу прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова.

Раніше від участі у Мюнхенській безпековій конференції у будь-якому форматі відмовився президент країни-агресорки Володимир Путін. Він не погодився ані приїхати особисто, ані підключитися до конференції онлайн.

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