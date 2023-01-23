Глави МЗС країн ЄС зберуться на зустріч: що обговорюватимуть

Основними темами Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі стануть події в Україні, становище у зоні Сахеля та прибережних країнах Західної Африки, європейські міністри також зустрінуться з главою уряду Палестини.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

У розділі актуальних міжнародних подій глави МЗС країн ЄС обговорять Вірменію, Афганістан, Венесуелу, Іран, Чорногорію та Ефіопію.

Одним із завдань Ради ЄС буде узгодження чергового пакету військової допомоги Євросоюзу Україні.

"Високий представник (ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель – ред.) спробує досягти згоди щодо нових пропозицій щодо військової підтримки України засобами сьомого пакета допомоги українським збройним силам коштом Європейського фонду миру", — сказав співрозмовник представникам ЗМІ.

Йдеться про схвалення пакета у 500 млн євро.

Крім того, буде розглянуто додаткові 45 млн євро для підготовки українських військовослужбовців у рамках тренувальної місії ЄС.

Джерело повідомило, що міністри обговорять підтримку Києва Євросоюзом та взаємодію з міжнародною спільнотою з управління наслідками конфлікту.

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