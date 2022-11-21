"Глибина дупи, в яку Путін засунув Росію, неповоротна": Невзоров про шкоду, яку диктатор завдав РФ

У тому вигляді, в якому Росія існувала впродовж 400 років, її більше не може бути, каже Невзоров.

Президент РФ Володимир Путін, напавши на Україну, завдав Росії такої шкоди, що відновленню вона не підлягає.

Про це заявив колишній депутат Держдуми РФ, російський публіцист та блогер Олександр Невзоров в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Він був абсолютно сліпий, починаючи війну з Україною. Йому кілька ідіотів нашептали про те, що ви вже готуєте галушки і збираєтеся зустрічати путінських солдатів і будете в захваті. Він повірив. Він нічого не знає, він не здатний планувати та проектувати. Це дивовижна властивість, але ми бачимо на кожному кроці докази саме цієї властивості. Він вплутав Росію в ситуацію, в яку найстрашніші, найпатологічніші з правителів ніколи її не засовували. Тому що глибина дупи, в яку Путін засунув Росію, неповоротна. У тому вигляді, в якому вона існувала впродовж 400 років, її більше не може бути. І варіантів немає", - сказав він.

На думку Невзорова, завдана Путіним російській державі шкода не підлягає відновленню.

"Коли ми бачимо патріотів, коли ми бачимо військовослужбовців, солдатів, мобіків, задурманене населення, коли ми розуміємо, що зараз директори шкіл пишуть на 10-річних дівчаток доноси до поліції за те, що ті відмовляються вислуховувати так звані розмови про важливе, коли ми бачимо деренчливий, з по-заячому складеними лапками слідчий комітет, який радісно слухає хруст черепа, розбитого кувалдою, який із задоволенням спостерігає цей самосуд і не збирається порушувати жодної справи, ми розуміємо, що ушкодження державі завдані настільки суттєві, що вона відновленню не підлягає", - резюмував він.

Втрати РФ у війні проти України

Російська армія від початку повномасштабної збройної агресії проти України втратила понад 8 тисяч одиниць різної військової техніки.

Станом на 21 листопада загальні бойові втрати серед особового складу російських військ становлять близько 84 600 осіб. Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 390 окупантів.

Водноча Україна наполягає на багатомільярдних репараціях від РФ, завданих вторгненням. 14 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про відшкодування, яке маэ виплатити РФ. У Кремлі таке рішення Генасамблеї ООН вже назвали "пограбуванням" і вибухнули новою порцією погроз на адресу України й Заходу.

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