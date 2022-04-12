Глибоко стурбовані: у Пентагоні поки що не підтверджують інформації про використання хімзброї в Маріуполі

США уважно стежитимуть за ситуацією.
Пентагон наразі не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.
Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, але чиновники залишаються стурбовані потенційним використанням Росією засобів боротьби з масовими заворушеннями, - інформує CNN.
За словами Кірбі, Пентагон знає про ці повідомлення і уважно стежитиме за ситуацією.
"Ці повідомлення, якщо вони правдиві, викликають глибоке занепокоєння та показують побоювання, які ми мали з приводу потенціалу Росії використовувати в Україні різноманітні засоби боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами", – сказав Кірбі.
Російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме — по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов".
Про це розповів засновник полку "Азов" Андрій Білецький.
За його словами, в результаті застосування хімічної зброї постраждало три бійці "Азова". Постраждалі перебувають у задовільному стані.
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