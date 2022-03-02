"Глобальна антипутінська коаліція сформована та діє", - Зеленський про голосування Генасамблеї ООН

"Глобальна антипутінська коаліція сформована та діє", - Зеленський про голосування Генасамблеї ООН

Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про "спеціальну воєнну операцію" в Україні.

Президент України Володимир Зеленський подякував Генасамблеї ООН за ухвалення резолюції "Агресія проти України", яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

"Вітаю схвалення Генасамблеї ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували "за". Ви обрали правильну сторону історії", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що "нищівні для агресора результати голосування в ООН переконливо свідчать: глобальна антипутінська коаліція сформована та діє. Світ – з нами. Правда – за нами. Перемога буде наша!".

Нагадаємо, рішення на Генасамблеї ООН було ухвалено безпрецедентною кількістю голосів під аплодисменти - "за" проголосували 141 країна, "проти" - 5, утрималися - 35. Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.