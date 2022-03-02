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"Глобальна антипутінська коаліція сформована та діє", - Зеленський про голосування Генасамблеї ООН

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"Глобальна антипутінська коаліція сформована та діє", - Зеленський про голосування Генасамблеї ООН

president.gov.ua

Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про "спеціальну воєнну операцію" в Україні.

Президент України Володимир Зеленський подякував Генасамблеї ООН за ухвалення резолюції "Агресія проти України", яка засуджує вторгнення Росії в Україну й вимагає від РФ негайно вивести війська з української території.

"Вітаю схвалення Генасамблеї ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували "за". Ви обрали правильну сторону історії", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що "нищівні для агресора результати голосування в ООН переконливо свідчать: глобальна антипутінська коаліція сформована та діє. Світ – з нами. Правда – за нами. Перемога буде наша!".

Нагадаємо, рішення на Генасамблеї ООН було ухвалено безпрецедентною кількістю голосів під аплодисменти - "за" проголосували 141 країна, "проти" - 5, утрималися - 35. Проти проголосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.

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Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Останні новини з фронту в Україні (жестовою мовою)

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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