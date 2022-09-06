"Глобальна Британія": як Лондон співпрацюватиме з Польщею та Україною після приходу Трасс

Офіційний Лондон прагне повернути Британію на глобальну політичну арену і Україна може допомогти у цьому.

Про це надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав 5 вересня в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

За його словами, два роки тому Лондон ухвалив таку концепцію, яку назвали "Глобальна Британія" – повернення Британії на глобальну арену.

"Закінчився вихід з ЄС – доволі непростий, не все до цього часу вирішено. Але Британія шукає варіанти, яким чином може відновити свою глобальність. Україна і Польща – це типовий приклад, коли Британія відчуває свою можливість і вагу. Британці усвідомлюють, що США – значно потужніша країна у військовому і економічному плані. Вони самі чекали три роки, доки Сполучені Штати вступлять у війну на стороні Британії під час Другої світової. І нам постійно про це нагадують. Кажуть, мовляв, не турбуйтесь, вся потужність, вся зброя вам надійде, ви маєте протриматися і ми, як Британія, вам допоможемо", – каже дипломат.

Пристайко додав що такі союзи, як з Польщею або Об'єднані експедиційні сили (створені 2015 року Великою Британією та складаються з дев'яти її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. — Ред.) – це ті механізми, які зараз вивчає Україна і намагається знайти там своє місце.

Раніше посол України у Британії Пристайко розповів, на що очікувати з новою премʼєркою.

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