"Глобальний результат": Зеленський – про підсумки візиту прем'єра Японії до України

Президент Володимир Зеленський підвів підсумки важливої зустрічі із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, який прибув до нашої країни з візитом.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері, 21 березня.

Зеленський наголосив, що Кішіда почав свій візит в Україну з відвідання Бучі. Також він побував біля Стіни памʼяті в Києві, біля Михайлівського собору, ушанував пам'ять наших воїнів, які загинули за Україну.

"І це дуже важливо, коли глобальні лідери проявляють хоробрість, відвідуючи Україну попри всі ризики, і проявляють повагу – повагу до наших людей, які воюють не лише за свою державу, за українську незалежність, а й за те, щоб у світі все ж збереглися й діяли цивілізовані правила, цивілізоване життя", – зазначив глава держави.

Переговори з прем'єром Кішідою президент назвав "доволі продуктивними". Він нагадав, що цей візит відбувається в час, коли Японія головує у "Великій сімці".

"Тож з урахуванням міцності Японії, лідерства цієї держави в Азії у захисті миру й міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також відповідальності Японії як головуючої в "Групі семи" наші сьогоднішні переговори справді можуть дати глобальний результат", – сподівається Зеленський.

Також сторони обговорили безпекові, політичні, санкційні, економічні і гуманітарні питання. Є готовність Японії долучитися до відбудови України і бути лідером у цих економічних та інфраструктурних процесах.

"Але сьогодні я почув також і цілком конкретну готовність Японії працювати разом із нами, щоб іще активніше мобілізувати світ для міжнародного порядку, для захисту від агресії, для захисту від російського терору", – підсумував Зеленський.