Глобальний саміт миру для України може бути перенесено: ЗМІ пояснили, що завадило 

Війна на Близькому Сході вже позначилася на позиції деяких країн регіону щодо України.

Конфлікт на Близькому Сході завдасть удару по прагненню України розширити свою підтримку, а також відверне увагу від війни.

Про це пише видання Іndependent.

Глобальний саміт миру в Україні, ймовірно, відбудеться наступного року на тлі занепокоєння з приводу дипломатичного згуртування за припинення війни в Європі з одночасною війною, що вирує в Газі.

Україна може провести Глобальний саміт миру у лютому 2024 року, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

З його слів, Україна організує четверту зустріч радників з національної безпеки наприкінці листопада чи на початку грудня.

Він додав, що саміт обов’язково відбудеться, оскільки стане як символічним початком практичної реалізації української формули миру, так і підсумує всі результати, які вже досягнуті на цьому шляху.

Видання нагадує, що Київ прагне створити глобальну коаліцію, щоб об’єднатися та схвалити "формулу миру" в регіоні з 10 пунктів, розроблену президентом Володимиром Зеленським.

Згідно з цим планом, Зеленський закликає до відновлення територіальної цілісності України, повного виведення російських військ, захисту продовольства та енергоносіїв, ядерної безпеки та звільнення всіх військовополонених. Київ ретельно розглядає фактори, що впливають на мирний план, додавши, що навіть якщо конфлікт на Близькому Сході впливає на пріоритети порядку денного для деяких країн регіону, у переговорах на Мальті минулого місяця брали участь представники Саудівської Аравії, Бахрейну та Катару.

"Нам не потрібен саміт заради самого саміту. Ми говоримо про максимально широке залучення лідерів глобального півдня. Тому ми повинні ретельно продумати час і місце проведення саміту", - сказав він.

Нагадаємо, це у грудні 2022 року Володимир Зеленський виступив з ініціативою скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit, щоб визначитися, як і коли країни-союзники та прихильники української "формули миру" можуть реалізувати 10 її пунктів. Росія відкинула українську "формулу миру", заявивши, що її неможливо реалізувати.

Наприкінці жовтня на Мальті відбулася зустріч радників із безпеки щодо реалізації "формули миру". Поки точної дати і місця проведення глобального саміту миру немає.

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