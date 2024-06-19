Глобальний саміт миру Президента Зеленського може стати історичним для завершення війни та гарантій миру в Україні, - народний депутат Ананченко

Результати Глобального саміту миру, проведеного командою Президента Володимира Зеленського у Швейцарії, наділяють оптимізмом щодо завершення війни та створення міцних гарантій для сталого миру в Україні.

Про це у своєму Facebook заявив Михайло Ананченко, народний депутат України від партії «Слуга Народу».

«Представництво вражає - 101 учасник саміту, лідери країн та міжнародних організацій, які представляли всі континенти світу. В комюніке за результатами саміту маємо перші погоджені кроки на шляху України до миру: використання ядерної зброї неприпустиме, а українські атомні електростанції повинні працювати повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом; українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим країнам, а Україна має контролювати морські порти у Чорному та Азовському морях; всі полонені - і військові, і цивільні - мають бути звільнені шляхом обміну «всіх на всіх»; статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні», - зазначає Михайло Ананченко.

За словами нардепа, це лише початок, а найголовніше те, що на старті мирного шляху України вдалося сформувати таку потужну коаліцію підтримки нашої держави.

«Поки один навіжений висуває божевільні ультиматуми, відірвані від реальності, мудрі лідери цивілізованих країн формують реальну та життєздатну дорожню карту, кожен

елемент якої є невідʼємною та погодженою світом частиною Формули миру в Україні. Початок покладено, і він більш, ніж надихаючий. Найближчі декілька місяців триватиме дуже складна робота, але згуртованість світу та перше комюніке наділяють оптимізмом щодо завершення війни та створення міцних гарантій для сталого миру в Україні. Хочу подякувати Президенту України Володимиру Зеленському, команді Офісу Президента України на чолі з Андрієм Єрмаком, Міністерству закордонних справ України, а також всій команді, яка працювала над організацією та проведенням Глобального саміту миру - ви провели титанічну роботу, але результат був того вартий. Сумнівів немає - все буде Україна!», - резюмує Михайло Ананченко.