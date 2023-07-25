"Годі танцювати під брехню Пу і Лу": міністр оборони Литви емоційно відповів на загрозу "вагнерівців" з Білорусі

Очільник Міноборони Литви розклав по полицях усі потужності армії НАТО і пояснив, чому не варто боятися примарного вторгнення "вагнерівців" до Польщі.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас емоційно відреагував на чутки про те, що "вагнерівці" нібито готують вторгнення до Польщі з Білорусі і закликав "не танцювати під дезінформацію" Лукашенка і Путіна.

Про це він написав у своєму фейсбуці.

"В Естонії все добре, а що у нас?", "Латвія будує, а де ми?", "Польща рухається, а ми чому?" Напевно, найчастіші питання зараз. На "вагнерівському" гербі є череп - "як моторошно"... Їх можна було б виготовити більше, але як це змінить постачання боєприпасів (яких немає), важкої техніки (залишилася від Росії) і, нарешті, мізків (ніколи їх не було)? Лукашенко ледве стримує Пригожина, а Путін ледве стримує Лукашенка? Правда? Ви вже повірили в це? Зрештою, є ще "жахлива" армія Тік-Ток, яка ніколи не доїжджає до поля бою. Тож, можливо, нам варто навчитися відрізняти реальність від дезінформації в інформаційній війні", - наголосив Арвідас Анушаускас.

Він зауважив, що місця постійної дислокації польської армії донедавна були не в східній частині країни, а в центральній і західній. Мовляв, на це були історичні причини.

"Останніми роками Польща докладає значних зусиль для збільшення чисельності своєї армії, створюючи нові підрозділи у східній частині країни, за 50-150 км від кордону, де вона бачить загрози. І це правильно", - наголосив міністр оборони Литви.

За його словами, у Литві військові частини розташовані за 20, 30, 40, 50, 80 км від кордону з потенційним агресором.

"Тобто, фактично, наші батальйони швидкого реагування високої готовності, не кажучи вже про інші військові підрозділи, ССО, несуть службу вздовж кордону... Якщо хтось забув географію, нагадаю, що ми живемо на кордоні", - сказав Арвідас Анушаускас.

Він додав, що американські союзники також разом з литовськими військами перебувають у польових таборах за 15-20 км від кордону на полігоні Пабраде.

"Тож давайте припинимо танцювати під дезінформаційні меседжі Пу і Лу. За останні роки можливості і вогнева міць литовської армії (не кажучи вже про її союзників) істотно змінилися - ми маємо реальні можливості знищувати кілька сотень броньованих і неброньованих цілей одночасно за допомогою бронетехніки, аж до танків включно. У кілька разів зросла наша військова мобільність і здатність швидко перекидати боєприпаси та інші військові вантажі, а цього року ми розширили можливості знищення ближніх цілей у повітрі, значно збільшили запаси боєприпасів та інших необхідних засобів... Нарешті, не забуваймо, що ми є частиною оборонної системи всього альянсу НАТО. Тому припинімо боятися власної тіні, і принаймні спробуємо не недооцінювати можливості наших збройних сил, які в найближчі 1-3 роки також отримають додаткові або зовсім нові можливості - HIMARS, NASAMS, радіоелектронної боротьби тощо", - написав Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, у Польщі активно обговорюють слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що "вагнерівці" можуть напасти на Варшаву. Це викликало активне обговорення у Мережі серед поляків.

Водночас американські аналітики впевнені, що Лукашенко, заявляючи про "вагнерівців" у Білорусі, хотів тонко натякнути Путіну про загрозу, яка все ще існує для господаря Кремля, та підкреслити свою владу над цим.

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