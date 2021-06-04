Година запитань до уряду та соціальний захист дітей: яким буде засідання Ради 4 червня

Засідання має розпочатися о 10:00.

У п'ятницю, 4 червня, Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання п'ятої сесії.

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Згідно з порядком денним, сьогодні засідання розпочнеться "Годиною запитань до уряду", на якому парламентарі заслухають питання щодо стану соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист дитини в Україні.

У другому читанні депутати сьогодні розглянуть, зокрема, законопроєкт про добровільне однократне декларування. Також розглядатиметься законопроєкт, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і дозволить притягувати до адмінвідповідальності водіїв на автомобілях з дипломатичними номерами.

Серед іншого, розглянути планується і законопроєкт щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням та законопроєкт щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств унаслідок військової агресії на сході України.

Парламентарі розглянуть також питання про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини та законопроєкт про Установу бізнес-омбудсмена в Україні. У порядку денному на цей день також законопроєкти з аграрної тематики.

Окрім того, планується розглянути ратифікаційні законопроєкти і проекти постанов про встановлення меж і перейменування населених пунктів.

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