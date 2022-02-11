"Годинами переписував історію": ЗМІ дізнались про поведінку Путіна на зустрічі з Макроном

Під час переговорів президент Франції перебував з президентом РФ наодинці, без помічників і лише з одним перекладачем.
Після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон відзначив, що той змінився за останні три роки і став жорсткішим.
Про це повідомляє Reuters.
"Він (Путін – ред.) годинами переписував історію з 1997 року. Він топив співрозмовника у цих довгих монологах. А президент (Макрон – ред.) продовжував повертатися до злободенних проблем", – йдеться у матеріалі видання.
За п'ять годин переговорів Макрон зрозумів, наскільки теперішній Путін відрізняється від того, яким був три роки тому, повідомило одне з джерел.
Так, президент Росії розповідав французькому колезі, що Захід порушив зобов'язання перед РФ з 1997 року – коли до НАТО увійшли пострадянські країни. Путін назвав цю угоду зрадою колишніх обіцянок НАТО не розширюватись, хоча члени альянсу заперечують, що коли-небудь давали такі обіцянки.
Російський лідер у розмові з французьким назвав Революцію Гідності в Україні "переворотом" та заявив, що президент Володимир Зеленський контролюється США.
За інформацією джерела, після переговорів з Путіним Макрон сказав своїй команді, що коли приймав президента РФ у Франції в 2019 році, той здавався "менш жорстким і менш зосередженим на історії", ніж цього разу.
Нагадаємо, Макрон зустрівся з Путіним 7 лютого. Після переговорів президент Франції зазначив, що розмова була змістовною та зробив низку заяв.
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