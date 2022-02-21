Годинник з відставанням та нарізка кадрів: ЗМІ виявили, що засідання Радбезу РФ показали в запису

Годинник з відставанням та нарізка кадрів: ЗМІ виявили, що засідання Радбезу РФ показали в запису

Російські високопосадовці під час засідання один за одним висловлювалися, аби Путін визнав "ДНР" та "ЛНР".

Засідання Ради безпеки Російської Федерації у понеділок, 21 лютого, показували не в прямому ефірі, а в запису.

Про це повідомляє, російський телеканал "Дождь".

Один із фактів, що підтверджує запис відео, - годинник на руці міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він показує 12:47, а власне трансляція відбувалася на п'ять годин пізніше.

Дождь

Також було помітно, що відео змонтоване. На одному з кадрів видно, як від трибуни для виступів іде генпрокурор РФ Ігор Краснов, проте в ефірі його не показали.

Дождь

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін скликав 21 лютого засідання Радбезу Росії, аби обговорити ситуацію на окупованому тією ж Росією Донбасі. Високопосадовці один за одним висловлювалися, що потрібно визнати незалежність терористичних "ДНР" та "ЛНР". Сам Путін сказав, що остаточне рішення про це ухвалить сьогодні.

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