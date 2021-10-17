Гольф-клуб Трампа зруйнував унікальні піщані дюни в Шотландії

Сам Трамп заявляв, що ніякого збитку піщаним дюнам нанесено не буде.

Піщані дюни на північному сході Шотландії було завданої значної шкоди в результаті спорудження там поля для гольфу колишнім президентом США Дональдом Трампом. Це підтверджують супутникові зображення, — пише

Business Insider.

Поле для гольфу було відкрито в шотландському Абердінширі в 2012 році. Трамп купив прибережну ділянку в цьому окрузі ще в 2006 році з метою спорудити краще в світі поле для гольфу. Плани експрезидента викликали критику з боку захисників природи. Але в 2008 році вони знайшли підтримку уряду Шотландії, яке очікувало економічної вигоди від проєкту. Також Трамп був в хороших відносинах з Алексом Салмондом, який займав тоді пост першого міністра Шотландії.

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Трамп заявляв, що ніякого збитку піщаним дюнам нанесено не буде, а їх стан тільки покращиться. Однак в результаті частина надзвичайно чутливою екосистеми, на якій було побудовано поле для гольфу під назвою Trump International Golf Links, виявилася значною мірою зруйнована.

На зображеннях, датованих березнем 2010 року, дюни недоторкані, а в як в квітні 2021 року супутники зафіксували вже зруйновану екосистему піщаних дюн.

Як повідомлялося, компанію колишнього президента США Дональда Трампа "Trump Organization" і її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинувачують в податкових злочинах. 15-річна схема нібито допомагала керівництву компанії ухилятися від сплати податків, одночасно отримуючи таємно від влади пільги, зокрема на оренду і плату за навчання.

Нагадаємо, що зараз Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

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