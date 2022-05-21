Голлівудському актору Моргану Фрімену довічно заборонили в'їзд до Росії

Президенту США Джо Байдену та його сину Гантеру, американському актору Моргану Фрімену і творцю Facebook Марку Цукербергу довічно заборонили в'їзд до Росії.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ РФ. Зазначається, що Фрімен потрапив у немилість росіян після свого відеозвернення, датованого 2017 роком. У ньому актор від імені громадської організації "Комітет на підтримку розслідування Росії" звинуватив РФ у змові проти США та демократій у всьому світі.

Окрім Фрімена у чорному списку довічно опинилися президент США Джо Байден та його син Гантер, творець Facebook Марк Цукерберг та ще 963 особи – здебільшого політики, журналісти та інші.

Джо Байден / Фото: Associated Press

У заяві МЗС йдеться, що це "заходів у відповідь на антиросійські санкції, які постійно вводяться США".

Марк Цукерберг

"Російські контрсанкції носять вимушений характер і націлені на те, щоб змусити правлячий американський режим, який намагається нав'язати решті світу неоколоніальний "світопорядок, заснований на правилах", змінити свою поведінку, визнавши нові геополітичні реалії", - написано у заяві Міністерства закордонних справ РФ.

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