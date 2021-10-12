Голодувальник Саакашвілі просить боротися за майбутнє, а не оплакувати його стан

Голодувальник Саакашвілі просить боротися за майбутнє, а не оплакувати його стан

Єлизавета Ясько вже двічі відвідувала політика у в'язниці.

Експрезидентові Грузії Міхеілу Саакашвілі забороняють телефонувати, а стан його здоров’я погіршується через голодування. Він перебуває в камері один.

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Відвідувала його у вівторок і п’ятницю. У перший день він почував себе добре. У п’ятницю, через тиждень голодування, звичайно, погано", — сказала вона.

За словами Ясько, Саакашвілі дуже просить, щоб всі трималися, боролися за майбутнє і справедливість Грузії, а не оплакували його здоров’я.

Нардепка розповіла, що у в'язниці Саакашвілі заборонено здійснювати дзвінки.

"Перші десять днів йому не дозволяли мати матрац й телевізор. Потім, згідно з законами Грузії, видається картка, на якій є обмежена сума грошей, за яку ти можеш сам купити… У його випадку він придбав телевізор, щоб знати, що відбувається в світі. У нього немає зв’язку, йому не дозволяють телефонувати, хоча це є порушенням закону. Зазвичай дозволяється обмежена кількість дзвінків на місяць. На жаль, цього немає", — сказала Ясько.

Нагадаємо:

1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування. Раніше особистий лікар третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив, що політика слід негайно доправити до клініки . У Саакашвілі — хвороба крові таласемія. Лікар зазначив, що при цій хворобі не може бути абсолютно ніякого голодування.

. Після заяви особистого лікаря про погіршення стану здоров'я через голодування експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі біля стін в'язниці в місті Руставі, де утримують політика, зібралися його прихильники . Вони попросили третього президента країни припинити голодування.

. Вони попросили третього президента країни припинити голодування. 14 жовтня соратники Саакашвілі зберуться на проспекті Руставелі, і вимагатимуть його звільнення.

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