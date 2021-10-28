Голодування Саакашвілі: США висловлюють жаль через стан здоров'я експрезидента

Американські дипломати радіють, що існує багатопрофільна група лікарів, яка стежить за станом його здоров'я.

США жалкують через стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування, і активно стежать за ситуацією.

Про це заявила посол США у Тбілісі Келлі Дегнан, пише "Інтерфакс".

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"Ми висловлюємо жаль через стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі. Коли питання стосується здоров'я людини, дуже важливим є спостереження кваліфікованих фахівців. Ми раді, що існує багатопрофільна група (лікарів – ред.), яка стежить за станом його здоров'я. Ми також активно стежимо за його станом", — сказала вона журналістам.

Раніше українська омбудсмен повідомляла, що Міхеіл Саакашвілі відмовився від переведення до тюремної лікарні, оскільки вважає, що це є небезпечним для його життя.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Як повідомлялося:

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