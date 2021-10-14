Голодування Саакашвілі: у Грузії створили групу лікарів для аналізу стану здоров'я політика

Голодування Саакашвілі: у Грузії створили групу лікарів для аналізу стану здоров'я політика

У Грузії прав затриманого дотримуються за високими стандартами.

У Грузії створили мультифункціональну групу лікарів для аналізу стану здоров'я колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі, який оголосив у в'язниці голодування.

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, — пише "Інтерфакс".

А омбудсмен Грузії буде вести регулярний моніторинг правового становища Саакашвілі.

Повідомляється, що в Грузії прав затриманого дотримуються за високими стандартами.

Раніше глава Мін'юсту звернувся до відповідних парламентських комітетів з пропозицією здійснювати моніторинг дотримання прав ув'язненого Саакашвілі. За його словами, це необхідно для більшої прозорості процесу для громадськості.

Ще він звернувся з проханням до омбудсмена і попросив главу МОЗ виділити мультифункціональну групу лікарів для періодичного спостереження за здоров'ям Саакашвілі і в разі потреби для надання відповідних рекомендацій.

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

До слова, 14 жовтня соратники Саакашвілі зберуться на проспекті Руставелі і зажадають його звільнення.

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