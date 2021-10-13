Голодування Саакашвілі: у Грузії запропонували створити групу лікарів для спостереження за здоров'ям політика

За словами адвокатів, Саакашвілі насилу пересувається і йому важко говорити.
Міністерство юстиції Грузії звернулося до глави МОЗ Катерині Тікарадзе з проханням створити багатофункціональну групу лікарів з метою вивчення та детального аналізу стану здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це заявив Мін'юст.
Чиновники також попросили про співпрацю народного захисника Ніно Ломджарія і депутатів парламенту для здійснення моніторингу за дотриманням прав ув'язненого Саакашвілі.
"Метою групи медиків буде періодичне спостереження за станом здоров'я Михайла Саакашвілі і в разі необхідності подання відповідних рекомендацій", — йдеться в заяві Мін'юсту Грузії.
Раніше адвокати Саакашвілі, які відвідали його в тюремній камері, заявили про погіршення здоров'я експрезидента в результаті розпочата 1 жовтня голодування. За словами адвокатів, Саакашвілі насилу пересувається і йому важко говорити.
Нагадаємо:
- 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.
- Раніше особистий лікар третього президента Грузії Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив, що політика слід негайно доправити до клініки. У Саакашвілі — хвороба крові таласемія. Лікар зазначив, що при цій хворобі не може бути абсолютно ніякого голодування.
- Після заяви особистого лікаря про погіршення стану здоров'я через голодування експрезидента Грузії Саакашвілі під стінами в'язниці в місті Руставі, де утримують політика, зібралися його прихильники. Вони попросили третього президента країни припинити голодування.
- 14 жовтня соратники Саакашвілі зберуться на проспекті Руставелі і зажадають його звільнення.