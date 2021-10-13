Голодування Саакашвілі: у Грузії запропонували створити групу лікарів для спостереження за здоров'ям політика

Голодування Саакашвілі: у Грузії запропонували створити групу лікарів для спостереження за здоров'ям політика

За словами адвокатів, Саакашвілі насилу пересувається і йому важко говорити.

Міністерство юстиції Грузії звернулося до глави МОЗ Катерині Тікарадзе з проханням створити багатофункціональну групу лікарів з метою вивчення та детального аналізу стану здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив Мін'юст.

Чиновники також попросили про співпрацю народного захисника Ніно Ломджарія і депутатів парламенту для здійснення моніторингу за дотриманням прав ув'язненого Саакашвілі.

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"Метою групи медиків буде періодичне спостереження за станом здоров'я Михайла Саакашвілі і в разі необхідності подання відповідних рекомендацій", — йдеться в заяві Мін'юсту Грузії.

Раніше адвокати Саакашвілі, які відвідали його в тюремній камері, заявили про погіршення здоров'я експрезидента в результаті розпочата 1 жовтня голодування. За словами адвокатів, Саакашвілі насилу пересувається і йому важко говорити.

Нагадаємо:

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування. Раніше особистий лікар третього президента Грузії Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив, що політика слід негайно доправити до клініки . У Саакашвілі — хвороба крові таласемія. Лікар зазначив, що при цій хворобі не може бути абсолютно ніякого голодування.

. Після заяви особистого лікаря про погіршення стану здоров'я через голодування експрезидента Грузії Саакашвілі під стінами в'язниці в місті Руставі, де утримують політика, зібралися його прихильники . Вони попросили третього президента країни припинити голодування.

. Вони попросили третього президента країни припинити голодування. 14 жовтня соратники Саакашвілі зберуться на проспекті Руставелі і зажадають його звільнення.

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