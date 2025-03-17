"Голос Хавʼєра може допомогти в наближенні миру": що Зеленський обговорив з президентом Аргентини

Зеленський розповів і про зустріч української та американської команд у Джидді.

Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм, під час якої йшлося про допомогу в наближенні миру.

Про це український президент сказав у вечірньому зверненні 17 березня.

Передусім Зеленський висловив співчуття щодо нещодавньої повені, внаслідок якої загинуло 16 людей і тисячі втратили домівки. За словами президента, Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу.

Також Зеленський розповів про конструктивну зустріч української та американської команд у Джидді, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного повного 30-денного припинення вогню.

"Зараз ми бачимо, як Росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. Москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хавʼєра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього", — повідомив Зеленський.

Президенти обговорили і зміцнення двосторонніх відносин, зокрема торговельно-економічних.

Нагадаємо, стало відомо, що американський президент Дональд Трамп планує вчергове поговорити з очільником Кремля Путіним у вівторок, 18 березня. За його словами, йтиметься про "землю" та "електростанції", вочевидь, це Енергодар і ЗАЕС.

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