"Голос України має бути центральним у будь-яких дискусіях": Джонсон поспілкувався з Макроном про російську агресію

"Голос України має бути центральним у будь-яких дискусіях": Джонсон поспілкувався з Макроном про російську агресію

Прем'єр Великої Британії зазначив, що зобов'язання Путіна перед президентом Макроном є позитивним знаком того, що він, можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову щодо шляхів урегулювання напруженості, спричиненої військовою ескалацією РФ поблизу України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на офіційні відомства двох держав.

“Лідери обох країн повністю погоджуються здійснити найближчими днями всі корисні дії, щоб зберегти відкритість та домогтися, аби шлях дипломатії переважав”, - зауважили офісі президента Франції.

У пресслужбі Джонсона долали прем'єр Великої Британії зазначив, що зобов'язання Путіна перед президентом Макроном є позитивним знаком того, що він, можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення.

Також читайте Макрон провів ще одну розмову з Путіним — ЗМІ

"Прем’єр-міністр підкреслив, що голос України має бути центральним у будь-яких дискусіях", - наголошується в повідомленні.

Співрозмовники погодилися з необхідністю повного виконання як Росією, так і Україною своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями. При цьому Джонсон і Макрон підкреслили, що президент РФ має відмовитися від погроз і відвести війська від кордону України.

Зауважимо, що розмова відбулася слідом за телефонними переговорами, які Макрон провів цими вихідними з президентами України, Росії, США та канцлером Німеччини.

У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.

Читайте також:

Ексцентричний прем`єр-міністр Великої Британії: через які заяви Джонсона червоніють дипломати та чому розпався його шлюб