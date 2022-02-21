"Голос України має бути центральним у будь-яких дискусіях": Джонсон поспілкувався з Макроном про російську агресію

Прем'єр Великої Британії зазначив, що зобов'язання Путіна перед президентом Макроном є позитивним знаком того, що він, можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення.
Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову щодо шляхів урегулювання напруженості, спричиненої військовою ескалацією РФ поблизу України.
Про це пише Укрінформ з посиланням на офіційні відомства двох держав.
“Лідери обох країн повністю погоджуються здійснити найближчими днями всі корисні дії, щоб зберегти відкритість та домогтися, аби шлях дипломатії переважав”, - зауважили офісі президента Франції.
У пресслужбі Джонсона долали прем'єр Великої Британії зазначив, що зобов'язання Путіна перед президентом Макроном є позитивним знаком того, що він, можливо, все ще готовий до пошуку дипломатичного рішення.
"Прем’єр-міністр підкреслив, що голос України має бути центральним у будь-яких дискусіях", - наголошується в повідомленні.
Співрозмовники погодилися з необхідністю повного виконання як Росією, так і Україною своїх зобов'язань за Мінськими домовленостями. При цьому Джонсон і Макрон підкреслили, що президент РФ має відмовитися від погроз і відвести війська від кордону України.
Зауважимо, що розмова відбулася слідом за телефонними переговорами, які Макрон провів цими вихідними з президентами України, Росії, США та канцлером Німеччини.
У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.
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