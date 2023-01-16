Голосування щодо Медведчука показало, що частина ПЗЖМ все ще орієнтується на нього - експерт

Голосування за позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата продемонструвало, що частина “Платформи за життя та мир” все ще орієнтується на кума Путіна після всіх жахів та терактів, які путінський режим накоїв в Україні. Таку думку висловила політичний експерт Тетяна Лупова у своєму матеріалі на “Цензор.нет”.

“Голосування за позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандата показало, що частина “Платформи за життя та мир” все ще орієнтується на кума Путіна. І це після майже року війни, після десятків тисяч загиблих, після нелюдських терактів путінського режиму - останній з яких у Дніпрі… Але депутатам-медведчуківцям це все байдуже. Дивіться. Перед голосуванням за припинення повноважень Медведчука і Ко голова депгрупи Бойко чітко і привселюдно заявив, що рішення про позбавлення мандатів цих нардепів є правильним, і що вони не мають права залишатися народними депутатами”, - констатувала Тетяна Лупова.

Проте, за його словами, четверо народних обранців “Платформи за життя та мир”, які були присутні на засідання Верховної Ради 13 січня, відмовилися це зробити та на момент голосування за постанову, покинули залу пленарних засідань. А деякі навіть витягли свої картки, немовби їх взагалі не було на засіданні ВР.

“Ідеться про Олександра Колтуновича, Василя Німченка, Віктора Чорного та Нестора Шуфрича. Це найближчі до Віктора Медведчука нардепи, які навіть після його затримання та обміну продовжують орієнтуватися саме на нього”, - зазначила Тетяна Лупова.

Вона нагадала про зв’язки цих народних депутатів з кумом Путіна Медведчуком:

Колтунович - “економіст” Медведчука, був керівником економічних програм його “Українського вибору”.

Німченко - “юрист” Медведчука, був заступником голови УВ.

Фото: УНІАН

Чорний - “силовик” Медведчука, був його особистим охоронцем, а потім - керівником його охоронної компанії “Шторм”. А також разом зі збіглим до Москви Ківою курував силовий підрозділ ОПЗЖ - “Патріоти за життя”.

Ну і зрештою Шуфрич - бізнес-партнер, давній друг та соратник кума Путіна.

Фото: Право на владу

“І тут виникає велике питання, чому ці відверті медведчуківці досі так чудово почувають себе у країні, куди вони привели війну? Що вони продовжують робити у Верховній Раді України? І чому вони досі не ходять по допитах до правоохоронних органів?” - задалася питаннями Тетяна Лупова.